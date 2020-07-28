Бутырский суд Москвы 10 августа приступит к рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, убивших своего отца. На момент совершения преступления ее признали невменяемой. Об этом сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова. По его словам, дело будет рассмотрено тройкой профессиональных судей, Старшие сестры выступят в качестве свидетелей. Досудебная подготовка по их делу назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 31 июля. Ранее защита просила суд объединить уголовные дел сестер в одно производство и рассматривать его в Мосгорсуде.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По версии следствия, три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий.