В Ингушетии в результате вооруженного нападения убит сотрудник Росгвардии

Он найден мертвым неподалеку от автодороги «Кавказ», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным источника «Интерфакса», погибший — старший лейтенант Микаил Алиев. Его обстреляли неизвестные, когда он общался с девушкой на обочине дороги в Назрановском районе. Раненый успел сесть в машину и проехать десять метров, после чего умер. Девушка не пострадала и дает показания. Нападавших ищут.
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