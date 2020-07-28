В Ингушетии в результате вооруженного нападения убит сотрудник Росгвардии

Он найден мертвым неподалеку от автодороги «Кавказ», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным источника «Интерфакса», погибший — старший лейтенант Микаил Алиев. Его обстреляли неизвестные, когда он общался с девушкой на обочине дороги в Назрановском районе. Раненый успел сесть в машину и проехать десять метров, после чего умер. Девушка не пострадала и дает показания. Нападавших ищут.