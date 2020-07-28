Онищенко:Словами о перенесенной инфекции Лукашенко хотел показать перед выборами,что со здоровьем у него все в порядке

Александр Лукашенко заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание «на ногах». Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что президент Белоруссии перед выборами хотел показать, что со здоровьем у него все в порядке.

«В принципе, я понимаю, что скоро выборы президента (Белоруссии) — 9 августа, и здесь (можно вызвать) сострадание избирателей: «Я такой же простой, хожу по той же земле, общаюсь с теми же вирусами». Ну и, наверное, это в какой-то степени оценка его здоровья. Мы говорим о группе риска — старшем поколении, а он видите, переболел, и даже не уходил с работы. Ну что ж, пожелаем ему здоровья», — сказал он.

Ранее при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию «на ногах» и без симптомов.

В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 67 тысяч. В условиях вспышки коронавириуса местные власти не стали вводить карантин. В стране проводятся массовые мероприятия, проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа.