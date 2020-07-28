Большой Театр потерял из-за непроданных во время эпидемии коронавируса билетов 850 миллионов рублей

Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин. Он отметил, что в эту сумму не входят убытки от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе. «Если это посчитать, ущерб зашкалит за миллиард» — сказал Урин в интервью Российской газете. Он подчеркнул, что финансирование со стороны государства сохранено в полном объеме, театр также продолжают поддерживать спонсоры, поэтому театр старается не снижать зарплаты и не планирует экстренных увольнений.