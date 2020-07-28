Правительство планирует засекретить госконтракты «Роскосмоса»

Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, госкорпорация сможет не размещать свои тендеры на портале госзакупок если они касаются работ по исследованию и использованию космического пространства, создания космических материалов и космических технологий, ремонта и утилизации космической техники. Подрядчиков будут определять также закрытым способом. В пояснительной записке говорится, что это необходимо, поскольку «органы иностранных государств» анализируют открытую информацию из контрактов «Роскосмоса» и его предприятий, выявляя участников, находящихся под санкциями.
Самое обсуждаемое
Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны. Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева. Люди были просто возмущены и не были заряжены разрушающей энергией очередного майдана, но вирус разрушения уже тогда проник в их кровь…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
22 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)