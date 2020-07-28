Правительство планирует засекретить госконтракты «Роскосмоса»

Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, госкорпорация сможет не размещать свои тендеры на портале госзакупок если они касаются работ по исследованию и использованию космического пространства, создания космических материалов и космических технологий, ремонта и утилизации космической техники. Подрядчиков будут определять также закрытым способом. В пояснительной записке говорится, что это необходимо, поскольку «органы иностранных государств» анализируют открытую информацию из контрактов «Роскосмоса» и его предприятий, выявляя участников, находящихся под санкциями.