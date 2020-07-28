Министерство культуры обязало российские библиотеки соблюдать возрастную маркировку при выдаче книг посетителям

Детям должны стать недоступны книги с маркировкой 18+. Они должны храниться в отдельном помещении или шкафу. Соответствующий приказ был подписан в декабре прошлого года бывшим главой ведомства Владимиром Мединским, но зарегистрировали его только накануне.

Приказ об ограничении выдачи книг подросткам противоречит установкам в обслуживании читателей, рассказала «Эху Москвы» библиотекарь Александра Вахрушева.

Александра Вахрушева подчеркнула, что все библиотеки мира, наоборот, открывают свои хранилища читателям.