В США объявлены номинанты на телевизионную премию Эмми, которая будет вручаться 72-й раз и станет первой среди важнейших наград в индустрии развлечений, присуждаемых с момента начала эпидемии коронавируса. Главной отличительной чертой этой номинации стала инклюзивность и разнообразие.

Лидером по числу номинаций стал минисериал телекомпании HBO «Хранители» — адаптация знакового графического романа 80-х годов прошлого века, отразивший американскую расовую травму и теорию превосходства белой расы, превалировавшей в стране долгое время. Хранители получили 26 номинаций. Следом идет комедия от компании Амазон «Удивительная миссис Мейзел» с 20-тью номинациями, за ней — криминальная драма от Нетфликса «Озарк» с 18-тью выдвижениями. На лучшую драму номинированы сериалы «Лучше звоните Солу» — спинов легендарного сериала Во Все Тяжкие, Корона, Убивая Еву, Рассказ Служанки, Озарк, Мандалорец, Очень Странные Дела и Наследники. Среди номинантов на лучший минисериал — Повсюду Маленькие Пожары, рассказывающий о расовой несправедливости, Миссис Америка — о борьбе американских феминисток за свои права в 70-е и 80-е годы, и Неортодоксальная — минисериал, снятый по мотивам автобиографии том, как 19-летняя еврейка сбегает из ультраортодоксальной общины в Уильямсбурге, в Нью-Йорке. Главная актриса Неортодоксальной, израильтянка Шира Хаас, номинирована на звание лучше актрисы минисериала.

Лидером по числу номинаций среди телевизионных компаний стал Нетфликс, продукция которого получила в общей сложности 160 выдвижений на премию Эмми в этом году.