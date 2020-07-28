Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию. О том, почему не стоит летать в эту страну, он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Всем необходимо вернуться к привычной жизни, среде. Надо воздержаться от поездки в Турцию. Необходимо втянутся в привычный ритм жизни. Лучше съездить в Подмосковье. Не всем нужно море», — сказал он.

Г.Онищенко считает, что в Турцию можно отправляться только в деловые поездки, но не для отдыха. «Август – не самый лучший месяц. Так как вернувшиеся приедут к сентябрю. Это не ласковое солнышко. Это еще добавит дополнительный стресс. Не надо. Надо втянуться в привычный для организма ритм, а наверстать с поездками можно потом. Не надо ехать в Турцию. Лучше постепенно вернуться к своему биоритму, к трудовому ритму. А вот в деловые поездки в Турцию – пожалуйста. Государственные поездки – пожалуйста. А остальным лучше воздержаться. К примеру, Франция в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусом, закрыла для себя 17 стран, в этом числе и Турция. Самолеты пусть летают, но без нас», — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ М.Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10-го — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.