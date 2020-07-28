Ева Меркачева: Более 800 арестованных женщин перевели из московского женского СИЗО-6 после пожара в мужские СИЗО

Более 800 арестованных женщин перевели из московского женского СИЗО-6 после пожара в мужские следственные изоляторы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК Ева Меркачева.

«После вчерашнего пожара все женщины из СИЗО были эвакуированы. это было ночью, сначала беременных, подростков. И нет ни одного СИЗО, где бы не было женщин. Мы переживаем, какие у них будут условия. но нам говорят, что их вернут обратно. Идут работы восстановления СИЗО после пожара. И как нам обещают, что в ближайшее время их начнут возвращать», — сказала она.

Накануне на территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар. В МЧС заявили, что горел склад с постельными принадлежностями, площадь пожара составила 50 квадратных метров и никто не пострадал.