Геннадий Онищенко заверил, что второй волны коронавируса в России не будет

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», заверил, что второй волны распространения коронавируса в России не будет.

«Никаких волн (распространения коронавируса) не будет – я вам гарантирую». – сказал он.

По словам Г.Онищенко, подобное нагнетание в информационном поле – это результат «гибридных войн». «Мы столкнулись с серьезной проблемой, но не настолько катастрофической, как нам пытались ее нарисовать. Мы столкнулись для меня очевидно, с гибридной информационной эпидемиологической атакой. Видимо, чтобы остановить экономику стран. Сегодня получается кто выиграет (в борьбе с коронавирусом) тот и виноват. А выигрывает у нас на сегодняшний день Китай», — сказал он.

По мнению Г.Онищенко, необходимо все усилия направить на защиту группы риска – это люди старше 65 лет. «С этой инфекцией нам примерно понятно, что она не такая уж контагиозная, многие болеют бессимптомно. А группа риска – это люди старше 65. Мы должны свои усилия организационные, противоэпидемические направить на защиту этой группы. Сейчас у нас есть возможность получить вакцину. И мы можем привить и защитить группу риска», — отметил он.