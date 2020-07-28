Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь военного, погибшего в Донбассе

Ее назвали именем Юрия Литвинского, который был бойцом батальона оперативного назначения «Донбасс» нацгвардии Украины. Он погиб в бою за Иловайск в мае 2014 года — как написано ан сайте киевской администрации, от пули российского снайпера.

«Российской» улица была названа в 1953 году. В 2016 году киевский горсовет переименовал еще несколько улиц, название которых было связано с Россией. Так, «Московский проспект» получил имя Степана Бандеры, улица Баумана стала улицей Корчака. Названия поменяли улицы Кутузова и Суворова.