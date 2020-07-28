Число официальных безработных в Москве семикратно возросло в период коронавирусных ограничений

На данный момент в столице зарегистрированы около 200 тысяч человек как безработные, — сообщил в эфире телеканала Москва-24 зам.мэра по вопросам экономики Владимир Ефимов. При этом он отметил, что из общего числа только 60 тысяч человек это те люди, которые потеряли работу с начала марта, остальные не работали и раньше. Получение ими официального статуса Ефимов связал со значительным увеличением размера пособия для безработных.

Также он отметил, что сейчас число обращений на столичную биржу труда резко сокращается.