Ялтинский международный экономический форум перенесен на будущий год

В этом году он не состоится в связи с эпидемией коронавируса, — объявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что будущей весной форум пройдет на высоком правительственном уровне, а его международная повестка будет достаточно серьезной.

По словам главы Крыма, за последние дни в администрации Ялты выявлено более 20 случаев заражения COVID-19.