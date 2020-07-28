В Лос-Анджелесе названы номинанты премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара»

Лидером по числу номинаций в этом году стал сериал НВО «Хранители». Он претендует сразу на 26 наград. На втором месте с 20 номинациями сериал «Удивительная Миссис Мейзел».

Церемония награждения Эмми намечена на 20-е сентября.