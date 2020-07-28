ВФЛА попросила Всемирную ассоциацию отложить решение о лишении статуса

Всероссийская Федерация легкой атлетики попросила Всемирную ассоциацию отложить решение о лишении статуса. Обращение направлено в преддверии заседания, на котором может быть принято решение о полном запрете выступлений спортсменов из России на международных соревнованиях.

ВФЛА попросила Всемирную легкоатлетическую ассоциацию разделить рассмотрение двух вопросов – невыплату штрафа в размере 5 миллионов долларов за вмешательство в допинговое дело Данилы Лысенко и дело о совместной работе организаций. Президиум Российской федерации отметил, что не получил внешнюю помощь для оплаты штрафа до 1-го июля и не располагает необходимой суммой.

В заявлении выражается надежда на то, что истинной целью World Athletics является очищение мирового спорта от допинга и развитие легкой атлетики, а не финансовые санкции. При этом в Федерации пообещали не останавливаться в поиске средств и выразили уверенность в том, что со временем смогут найти нужную сумму.

Заседание, на котором может быть принято решение по поводу российских спортсменов и об исключении ВФЛП из международной ассоциации намечено на 29 и 30 июля.