Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, который обвиняется в мошенничестве и получении взяток, объявил голодовку. Как сообщила его супруга Юлия Шестун, экс-чиновник потребовал от властей вернуться к изначальному графику судебных заседаний и заняться его здоровьем.

Также Шестун хочет видеться со своими маленькими детьми.



30 июля в 10:30 в Подольском городском суде пройдет заседание по существу дела Александра Шестуна, на котором состоится допрос, где он ответит на вопросы гособвинения.