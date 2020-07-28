Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По данным Минобороны страны, два российских истребителя Су-27 около 14 часов пролетали над Финским заливом в районе Хельсинки.

В российском военном ведомстве утверждают, что самолеты не нарушали границ других государств, там пояснили, что четыре истребителя морской авиации совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, что подтверждается средствами объективного контроля.