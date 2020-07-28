Главу ФБК Жданова суд оштрафовал на 100 тыс. рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Мировой суд Симоновского судебного района Москвы вынес сегодня решение оштрафовать главу Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 100 тыс. рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» с сайтов. Об этом рассказал сам Жданов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Судья вынес свое решение – штраф в размере 100 тыс. рублей — за неудаление фильма «Он вам не Димон», который я не мог удалить с YouTube Навального. А во-вторых, это правдивое расследование и нет желания удалять. Но все требования, которые требовались от Фонда борьбы с коррупцией, мы исполнили. Это самое мягкое наказание, которое только возможно по этой уголовной статье. И самое неприятное в этом — наличие уголовной судимости», — сказал он.

Иван Жданов добавил, что намерен оспаривать штраф вплоть до Европейского суда по правам человека.