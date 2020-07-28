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19:32, 28 июля 2020

«Турецкие авиалинии» планируют с 1 августа возобновить полеты из Стамбула и Антальи в Москву

Это будут первые рейсы после возобновления авиасообщения между странами, сообщили РИА «Новости»
в турецкой национальной авиакомпании. Там отметили, что расписание пока предварительное, и в него могут быть внесены изменения. Ранее сообщалось, что рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул возобновятся со 2 августа, а в Анталью — с 10-го.



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