Это будут первые рейсы после возобновления авиасообщения между странами, сообщили РИА «Новости»
в турецкой национальной авиакомпании. Там отметили, что расписание пока предварительное, и в него могут быть внесены изменения. Ранее сообщалось, что рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул возобновятся со 2 августа, а в Анталью — с 10-го.
«Турецкие авиалинии» планируют с 1 августа возобновить полеты из Стамбула и Антальи в Москву
Это будут первые рейсы после возобновления авиасообщения между странами, сообщили РИА «Новости»