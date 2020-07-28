В Лондоне оглашен длинный список Букеровской премии

В длинном списке 13 авторов, 9 из которых — представители США, трое из них с двойным гражданством. Туманный Альбион представляют три автора и одна писатель— ница из Зимбабве. Хилари Мэнтел в списке — самая титулованная из писателей: ранее ей дважды вручали Букеровскую премию за исторические романы о Томасе Кромвеле, главном идеологе английской Реформации. Это за роман 2009-го года «Волчий зал» и 2012 года – «Внесите тела». Нынешняя книга «Зеркало и свет» завершает трилогию. В длинном списке также американская писательница Энн Тайлер с 33 по счету романом «Рыжий

на обочине». С романом «Уроки дыхания» она была лауреатом Пулицеровской премии в 1989-ом году, а в 2015-ом попала в короткий список Букера.

9 авторов длинного списка женщины, 8 авторов представлены дебютными романами. Длинный список составлен из 162х произ— ведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2019 года. В шорт-лист войдут 6 авторов из 13 длинного списка, его обнародуют 15 сентября. Имя лауреата узнаем в ноябре, кому причитается приз в 50 тысяч фунтов стерлингов ( или 64 тысячи долларов США).

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручили представителям стран Британского Содружества наций — Ирландии и Зимбабве. С 2014-го лауреатами могут стать писатели разных стран, главное условие — произведение должно быть написано по-английски.