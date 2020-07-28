Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию, в которой говорится, что он зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

Он сделал это после обещания журналистки телеканала Russia Today Екатерины Винокуровой назвать свою зарплату, если политик расскажет о своих доходах. Об этом он написал на своем сайте. Навальный рассказал, что на него оформлено ИП, и весь доход ему приносит работа по юридическим договорам. Сейчас основной источник его дохода — бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, чья семья основала фонд социальных инвестиций «Династия». В 2015 году фонд признали иностранным агентом, Зимины решили его закрыть. Навальный ранее говорил, что юридически сопровождает фонд в ЕСПЧ и каждый месяц получает за это зарплату. Также глава ФБК подчеркнул, что не получает денег в фонде и сам жертвует ему деньги.