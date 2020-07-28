Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение в окончательной редакции

Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, осужденному в прошлом году на длительный срок за коррупцию, предъявлено новое обвинение в окончательной редакции. Он стал фигурантом дела о превышении полномочий с ущербом в 8,7 миллиона рублей.

Политолог Михаил Виноградов в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что новое обвинение это попытка следствия взять реванш за неудачу предыдущего дела.

По версии следствия, Гайзер , будучи главой Коми, в 2013-2014 годах распорядился выделить земельные участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Силовики полагают, что чиновник сделал это в интересах компании, которая принадлежала его знакомому.