Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Александр Лукашенко «умудрился на ногах перенести» коронавирус. Так он сам рассказал о том, что заразился, извинившись перед аудиторией за хриплый голос. По словам белорусского лидера, заключение о том, что он переболел инфекцией, накануне вынесли проводившие осмотр врачи. Лукашенко отметил, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно, и он, «слава богу», попал в эту когорту, наконец попал в «золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус». Когда именно Лукашенко мог быть носителем заболевание, неизвестно. Отметим, что он с самого начала скептически относился к эпидемии, отказывался вводить карантин, а несколько недель назад и вовсе объявил о победе над коронавирусом в стране. Несмотря на пандемию, Лукашенко не стал отменять военный парад 9 мая, от которого отказалась даже Россия. В июне он приехал на празднование годовщины победы в Москву, а позже, 30 июня, открывал памятник солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве. Он принял участие в церемонии вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня рассказал, что Владимир Путин здоров и продолжает работать.