Библиотекарь: Приказ Минкульта о запрете выдавать детям книги «18+» противоречит стандартам обслуживания читателей

Приказ Минкульта о запрете библиотекам выдавать детям книги с маркировкой «18+» противоречит новым стандартам обслуживания читателей. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» библиотекарь Александра Вахрушева.

«Этот приказ, подписанный Мединским, противоречивый и абсурдный. Последние несколько лет библиотеки имеют свой модельный стандарт деятельности, по которому обслуживание происходит в открытых залах. Там нет книгохранилища, там есть зал общего доступа. А то, что сейчас требуют, наоборот — возвращаться к старым стандартам обслуживания, когда библиотекарь из книгохранилища выдает на руки читателю необходимую книгу. Откат назад не имеет смысла никакого», — сказала она.

Если даже предположить, что подросток, которому меньше 18 лет, решил найти подобную литературу, то в интернете он это сделает быстро и беспрепятственно, — отметила А.Вахрушева.

«Приказ можно подписать какой угодно, но в век интернета любой подросток может найти для себя любую информацию и любую книгу. Может этот приказ подразумевает, что должно быть отдельное помещение для хранения книг с цензом 18+? Но невозможно запереть на ключ всю взрослую библиотеку», — сказала она.

Минкульт приказал библиотекам хранить книги с маркировкой 18+ в местах, недоступных для несовершеннолетних. Согласно новым правилам, библиотекари обязаны выдавать читателям «информационную продукцию, соответствующую возрасту».