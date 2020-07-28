Директор ФБК Иван Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

Мировой суд Москвы признал его виновным в злостном неисполнении решения суда. Прокуратура требовала запретить Жданову занимать руководящие посты на три года.
2020-07-28T18:37:47+03:00
2020-07-28T18:37:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 28 июля 2020
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