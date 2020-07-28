«Роснефть» переведет сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю

Это произойдет с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Речь идет о сокращении рабочих часов до 30 в неделю или в среднем до шести часов в день. В «Роснефти» такое решение объяснили заботой о «сохранении здоровья сотрудников в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией [COVID-19]». В компании отметили, что это временная мера, уточнив, что 84% сотрудников центрального аппарата продолжают работать в дистанционном режиме.
2020-07-28T18:32:22+03:00
2020-07-28T18:32:22+03:00
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18:32, 28 июля 2020
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