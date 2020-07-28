Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом

Он перенес заболевание «на ногах», сообщил он на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности, передает издание «Белта». Глава государства вновь отметил, что 97% населения «переносят эту заразу бессимптомно». Он поблагодарил Бога за то, что ему удалось попасть в эту, как он выразился, «когорту бессимптомных».

Между тем, в Кремле заверили, что здоровье президента Владимира Путина нормальное. Его рабочий график продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Лидеры двух стран встречались 24 июня на параде Победы в Москве и 30 – на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.