Российский голкипер Сергей Бобровский номинирован на одну из личных наград НХЛ — Кинг Клэнси трофи

Российский голкипер Сергей Бобровский номинирован на одну из личных наград Национальной хоккейной лиги — Кинг Клэнси трофи.

Награда вручается спортсмену, который является примером для партнеров и всей лиги не только на льду, но за его пределами, иными словами принимает участие в общественной жизни. Определение лауреатов проходит в три этапа. Сперва клубы выдвигают по одному игроку и в данном случае Флорида Пантерс предпочла именно Бобровского. Затем директорат лиги выбирает троих номинантов и только потом единственного победителя. Борбровский, который родился в Новокузнецке, во время пандемии помог своей родной команде – Металлургу. Он пожертвовал 100 000 долларов, чтобы поддержать работников клуба. Россияне ни разу не получали эту награду. В прошлом году лауреатом стал нападающий Питтсбург Пингвинз Джейсон Зукер.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится матчами на Кубок Стэнли первого августа.