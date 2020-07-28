Вьетнам приступил к изолированию третьего по величине города страны

Последние три месяца во Вьетнаме не было случаев заражения коронавирусом, а теперь власти решил изолировать третий по величине город.

В течение последних дней власти страны обнаружили полтора десятка новых случаев вируса, который, как уже признали специалисты, даже более агрессивен, чем его ранняя разновидность, КОВИД-19, пишет обозреватель агентства Блумберг. – Ошеломляющие новости о новых заражениях впервые появились в минувшую пятницу, когда был первый за минувшие сто дней случай заражения. Таким образом, Вьетнам присоединился к группе стран, среди которых Китай, Германия, Южная Корея и Гонконг, которые вновь столкнулись с проблемой пандемии после того, как они, как казалось, уже начали ее контролировать. В более чем миллионном Дананге из пятнадцати новых пациентов четверо являются медиками. Первые исследования показали, что на фоне относительно небольшого числа заболевших, Вьетнам может оказаться уязвимым в отношении вируса, привезенного из других стран, за счет людей, нелегально прибывающих в эту страну. Глава кабинета министров распорядился усилить пограничный и иммиграционный контроль; полиция произвела ряд арестов среди граждан Вьетнама и Китая, которые занимались нелегальным ввозом в страну рабочей силы. Власти Дананга объявили двухнедельную изоляцию для почти семи тысяч пациентов и медперсонала местного госпиталя, где были идентифицированы первые два случая заболевания. Две другие городские клиники также переведены на карантин. Начиная со вторника все воздушное сообщение с городом приостановлено на 15 дней. Для вывоза из города почти 80 тысяч туристов организованы дополнительные авиарейсы. Вьетнам заслужил немало лестных слов из-за принятия действенных и своевременных мер в борьбе с коронавирусом — введения карантина, закрытия границ и выявления контактов зараженных, пишет сайт Би-би-си. Другие города страны, в том числе, столица Ханой, который находится восьмистах километрах от Дананга, издали распоряжения об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщает Блумберг.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что будет изучать информацию о распространении во Вьетнаме нового типа коронавируса, который, как полагают некоторые эксперты, является более заразным.