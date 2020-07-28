Российские ведомства готовятся ко второй волне коронавируса, которая по прогнозам ряда экспертов может начаться осенью

В Министерстве промышленности и торговли разрабатывают план действий ритейла на случай, если осенью эпидемия усилится. Минпромторг и Роспотребнадзор готовят схему, которая позволит не закрывать магазины, чтобы они могли продолжить принимать покупателей. При этом отмечается необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности. В Минпромторге подчеркивают, что за время весенних ограничений пострадала малая торговля: люди чаще выбирали продуктовые магазины крупных ритейлеров, а в непродовольственной торговле продажи падали на 60-70%.

В то же время к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом готовятся и в крупных корпорациях. Например, в Роснефти, планируют с 1 октября временно сократить рабочую неделю до 30 часов. Это решение в компании назвали одной из мер по сохранению здоровья сотрудников и обеспечению непрерывности работы «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией».

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что осенью всегда увеличивается число заболевших респираторными инфекциями.