В России выдали первую лицензию на использование частот 5G

Она распространяется почти на все регионы.

Роскомнадзор выдал сотовому оператору МТС первое разрешение на предоставление услуг мобильной связи стандарта пятого поколения. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РБК. Её президент Алексей Корня сказал в интервью агентству, что это исторический момент для отрасли. По его словам, Россия стала чуть ближе к новой эре в истории коммуникации и развития новых it-решений.

В МТС отметили, что сейчас 5G не будет доступен для рядового пользователя. В первую очередь эти частоты предоставят крупным предприятиям, например, нефтегазовым компаниям, которые с их помощью будут следить за работой трубопроводов. Корня добавил, что 5G также позволит корпоративным клиентам активно использовать такие технологии, как искусственный интеллект, удаленный беспилотный транспорт и многие другие.

Тем временем в «ВымпелКоме» сказали РБК, что выделенные «Роскомнадзором» частоты имеют очень много ограничений, из-за которых полноценную сеть 5G в России построить невозможно. Для этого операторам нужен диапазон от трёх и четырех десятых до трёх и восьми десятых гигагерц, который в сейчас используется только силовыми ведомствами и «Роскосмосом». Как еще прошлым летом писала газета «Ведомости» резолюцию, которая запрещает кому-либо еще использовать этот диапазон наложил лично президент Владимир Путин.

Тем временем в мире растёт количество коммерческих сетей 5G. В минувшем июне они стали доступны уже в сорока двух странах. Предполагается, что новое поколение мобильной связи в несколько раз быстрее, чем 4G, которое работает в России сейчас.