Восемь суток ареста получил один из наиболее активных участников протестов в Хабаровске

Он и его соратники выступают в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к убийствам предпринимателей в двухтысячных годах.

В Кремле считают действия полиции во время акции в поддержку Сергея Фургала вполне корректными. Об этом, отвечая на вопрос «Эха Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль рассчитывает, что Михаил Дегтярев на деле проявит заботу о жителях Хабаровского края.