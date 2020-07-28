Министерство культуры обязало библиотеки прятать книги с маркировкой 18+

Приказ был подписан в декабре прошлого года бывшим министром культуры Владимиром Мединским, но зарегистрировали его только накануне.

Согласно новым правилам по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, библиотекари теперь не имеют права выдавать несовершеннолетним любые книги или другую продукцию 18+ или с пометкой «запрещено для детей». Взамен они должны предлагать «имеющуюся в данный момент в наличии информационную продукцию, соответствующую возрасту». Да и в целом, по замыслу авторов приказа, литература, не предназначенная для читателей младше 18, должна храниться не просто отдельно от детской литературы, а надежно спрятана. Например, в отдельном помещении, доступ в которое имеют только взрослые. Причем дверь в него следует закрывать на ключ, который будет храниться у сотрудника библиотеки. Если такой комнаты нет, то литературу 18+ можно разместить и в общем зале, но в отдельно стоящем книжном шкафу, находящимся под чутким контролем библиотекаря. Если же в библиотеке есть два или более залов, один из которых для взрослых, то вход в него должен быть запрещен для несовершеннолетних.

Возрастная классификация информационной продукции в России была введена в 2012 году. Маркируют ее издатели на основании решения аккредитованных Роскомнадзором экспертов. В категорию 18+ попали многие книги, в том числе считающиеся классикой. В частности роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Новый приказ Министерства культуры поддерживает первый заместитель председателя профильного думского комитета Елена Драпеко.

По словам Драпеко, возрастную маркировку на книги ставят издатели, которые на всякий случай перестраховываются. Депутат также напомнила, что в комитете по культуре нижней палаты парламента предлагают оставить маркировку только 18+.

Дети из-за всех нововведений могут потерять навык чтения, — считает писательница Елена Чижова.

Идея закрыть книги в шкафах могла прийти людям, которые забыли, что такое хорошая литература, — отмечает писатель Евгений Водолазкин.

Нужно ли книги с маркировкой 18 плюс прятать в библиотеках от детей и подростков, не достигших этого возраста?

Мнения прохожих по поводу того стоит ли ограничить библиотекам доступ несовершеннолетних к литературе для взрослых разошлись. Одни — преимущественно люди молодые, некоторые сами учатся в школе, называли инициативу министерства культуры цензурой. Другие считают, что в этом нет ничего плохого. Так, к примеру, полагает москвичка Татьяна, она продавец. По словам опрошенной ей хочется, чтобы её маленький сын до 18-ти лет не читал взрослых книг.

Школьница Виктория — она перешла в 11-й класс — с этим не согласна. По её мнению дети и подростки если захотят, найдут литературу с соответствующей маркировкой в интернете или возьмут у старших братьев и сестёр.

Шухрад, он нигде не работает, а активно занимается спортом, полностью поддерживает инициативу Минкультуры. Он полагает, что это сбережёт детей от того, что знать им по возрасту не положено.

Книги к примеру с пропагандой самоубийства или бранной лексикой библиотеки должны спрятать от школьников как можно дальше, но всё же ведомство явно перегибает палку, убеждён ещё один безработный Виталий. Правда тут же добавил, что этот вопрос его мало интересует.

К инициативе Минкультуры пожилая москвичка Валерия Степановна отнеслась настороженно. По её мнению родители, а не чиновники и библиотеки должны ограждать детей от книг, которые им по возрасту читать ещё рано.

Повар Азамат в свою очередь на стороне чиновников.

Отметим, что даже те опрошенные, которые разделяют инициативу Минкультуры, сомневаются, что она даст результат.

Люди на улицах опасаются, что запретом одних книг с маркировкой 18+ для несовершеннолетних власти не ограничатся.