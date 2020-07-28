Игрок «Что? Где? Когда?» М.Скипский ушел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью после обвинений в домогательствах. Он написал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщается на сайте организации. Накануне пять объединений, входящих в ассоциацию, а также еще 50 игроков и команд «Что? Где? Когда?» потребовали отстранить Скипского от работы в комиссии и запретить ему посещать мероприятия с участием детей и подростков. До этого несколько бывших учениц Скипского, который преподавал в школах и занимался организацией турниров по интеллектуальным играм, обвинили его в домогательствах.
2020-07-28T17:32:26+03:00
2020-07-28T17:32:26+03:00
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17:32, 28 июля 2020
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