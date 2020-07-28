Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова

Его признали виновным в организации несогласованного митинга из-за акции солидарности с Хабаровском. После оглашения решения политик объявил голодовку. Удальцова задержали накануне утром на выходе из дома. Как сообщал портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на протокол, оппозиционеру вменили публикацию постов во «ВКонтакте» с призывами выходить на акцию 25 июля в центр Москвы.
2020-07-28T17:31:41+03:00
2020-07-28T17:31:41+03:00
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17:31, 28 июля 2020
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