Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, осужденному на 11 лет колонии за коррупцию, предъявлено новое обвинение

Он стал фигурантом дела о превышении полномочий с ущербом в 8,7 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета. Следствие предполагает, что в 2013-2014 годах Гайзер, будучи главой Республики, распорядился выделить земельные участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. По версии силовиков, чиновник сделал это в интересах компании, которая принадлежала его знакомому.