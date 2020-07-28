Адвокат Павлов: Обвиняемому в госизмене Сафронову поступало предложение о сделке со следствием

Следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием. По словам адвоката Ивана Павлова, условием сделки должно было стать раскрытие источников Сафронова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это было еще 13 июля, это не новость. Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом (для Сафронова — «Интерфакс») досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», — сказал адвокат.

Иван Павлов добавил, что его подзащитный не принял это предложение, поскольку не признает себя виновным.