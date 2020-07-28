Симоновский суд Москвы дважды за день оштрафовал ФБК на 300 тыс. руб. по статье о нарушении закона об «иноагентах»

Симоновский суд Москвы дважды за день оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 300 тысяч рублей по статье о нарушении закона об «иностранных агентах». Первый штраф выписан за отсутствие соответствующей маркировки в ютьюб-канале «Навальный Live». Второй — за то, что организация не стала добровольно регистрироваться как «иностранный агент». Юрист фонда Александр Помазуев на заседании суда сказал, что «ФБК никакой информации на канале «Навальный Live» не размещает», а сам канал «финансируется из других источников».

На прошлой неделе основатель фонда Алексей Навальный объявил о его закрытии и создании новой организации. Решение, по словам Навального, принято из-за проигранного многомиллионного иска от компании предпринимателя Евгения Пригожина.