Защита журналиста Ивана Сафронова сообщила, что он отказался заключить сделку со следствием

В качестве условия ему предлагали раскрыть источники информации. Об этом рассказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов.

По словам Ивана Павлова, его подзащитный не принял это предложение, поскольку не признает себя виновным.

В разговоре с интернет-изданием «МБХ медиа» Павлов назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду». Он пояснил, что следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Сафронова, но при этом проявляет интерес к источникам его информированности.

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали 7 июля в Москве. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в госизмене.