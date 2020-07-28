Курс евро к рублю продолжает расти

Это происходит после вчерашнего падения российской валюты.

Курс евро к рублю достиг своего максимума за четыре месяца. Сейчас на Московской бирже он стоит чуть более восьмидесяти пяти рублей. Снижение отечественной валюты к европейской происходит уже несколько дней. Таким образом она реагирует на рекордное снижение ключевой ставки Банком России, которое произошло в минувшую пятницу.

Также рост интереса покупателей к евро обусловлен тем, что на прошлой неделе в ЕС согласовали общий план по спасению экономики от последствий пандемии коронавируса. Бюджет этого соглашения превышает триллион евро, он также подразумевает создание специального фонда размером в 750 миллиардов.

В свою очередь курс доллара в последние часы также растёт, но менее быстрыми темпами. На московской бирже за него дают чуть более семидесяти пяти с половиной рублей.

Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты утверждают, что доллар сейчас падает к евро, во-первых, из-за конфликта с США с Китаем, во-вторых, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Штатах.