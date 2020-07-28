Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на появление без их спроса на их компьютерах приложения «Телемост»

Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на появление без их спроса на их компьютерах приложения для организации видеозвонков «Телемост». Оно было запущено в середине июня. Удалить его пока нельзя, сообщила служба поддержки «Яндекса» в ответ на жалобы в твиттере. Как отмечает интернет-издание «Медуза», условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения.
2020-07-28T16:33:45+03:00
2020-07-28T16:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 28 июля 2020
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