Арестованный бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил новую голодовку в СИЗО

Он голодает со вчерашнего дня, требуя провести ему операцию по удалению грыжи и этапировать его в центр имени Бакулева для обследования перед операцией по стентированию левой сонной артерии. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» его супруга Юлия. Кроме того, по ее словам, Шестун потребовал предоставить ему свидание с детьми и вернуться к изначальному графику судебных заседаний по его делу — два раза в неделю, вместо ежедневных процессов.

Это уже третья голодовка Шестуна в СИЗО. Предыдущая длилась 223 дня и закончилась в январе. Экс-главу Серпуховского района арестовали в июне 2018 года по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признает и считает дело политически мотивированным.

