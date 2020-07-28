Суд Хабаровска арестовал на 8 суток активного участника акций протеста, владельца «фургаломобиля» Ростислава Буряка

Суд Хабаровска арестовал на восемь суток активного участника акций протеста, владельца так называемого «фургаломобиля» Ростислава Буряка. Об этом рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат проекта «Правозащита Открытки» Виталий Тыхта.

Ранее портал «ОВД-Инфо» сообщал, что Буряка задержали и составили на него административный протокол о создании помех движению транспорта на митинге. По словам правозащитников, в протоколе были указаны время и дата, когда Буряка не было на акциях. Это первый арест за время протестов в Хабаровске, которые продолжаются третью неделю.

