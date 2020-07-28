Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что ФСБ предлагала его подзащитному заключить сделку со следствием

Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что ФСБ предлагала его подзащитному заключить сделку со следствием и раскрыть источники информации. Он отказался. Разговор состоялся 13 июля, сказал защитник «Эху Москвы», отметив, что следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Сафронова, но при этом интересуется источниками его информированности.

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали 7 июля в Москве. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в госизмене.

