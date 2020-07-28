Курс евро превысил 85 рублей впервые с начала апреля

Доллар подорожал почти до 72,5. В ходе торгов на Москвовской бирже стоимость российской валюты понизился более чем на процент. За неделю курс евро стал выше на четыре рубля, а доллара — почти на два. Падение происходит уже шестой день подряд на фоне решения Центробанка не тратить всю валюту, полученную от продажи Сбербанка правительству, на поддержку курса.

Евро укрепляется сильнее доллара из-за принятой на прошлой неделе программы Евросоюза по спасению экономики от последствий коронавируса. Европейская валюта находится на максимуме к американской за последние почти два года.