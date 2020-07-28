Депутат: Распоряжение Минкульта о возрастной маркировке убережет детей от нежелательной информации

Минкульт приказал библиотекам хранить книги с маркировкой 18+ в местах, недоступных для несовершеннолетних. Первый заместитель председателя комитета по культуры Госдумы Елена Драпеко считает, что это убережет детей от нежелательной информации. Об этом она поделилась в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В приказе министерства культуры речь идет возрастной маркировке 18+. По нашему библиотечному законодательству подростки могут взять книги во взрослой библиотеке начиная с 14 лет. Сегодня в библиотеках везде открытый доступ к книгам. И чтобы не дать возможность подросткам выбрать себе какую-нибудь книгу типа «Голубого сала» (В.Сорокин – ЭМ), ведь у нас в отличие от кинематографа в литературе разрешено использование ненормативной лексики, я считаю это решение «соломоновым решением». Есть закон о нравственности несовершеннолетних, которое мы тоже обязаны выполнять. Дети могут посещать взрослые библиотеки, но доступ к определенной категории книг у них возникает после наступления 18 лет. Я считаю, что это нормальная мера», — сказал она.

Елена Драпеко добавила, что возрастную маркировку на книги ставят издатели, которые на всякий случай перестраховываются. В комитете по культуре Госдумы считают, что маркировку нужно оставить только, начиная с 18 лет.

«Подобную маркировку дает не Минкультуры, а издатели. Они на всякий случай перестраховываются. Поэтому мы считаем, что надо отменить градацию до 18-ти — это 6+, 12+. Это может быть рекомендовано для родителей, чтобы читать детям. Мы считаем, что такой закон должен быть только до 18+», — отметил она.