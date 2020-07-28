Новый фильм Андрона Кончаловского вошел в конкурсную программу 77 Венецианского Фестиваля

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера был даже высокопарен, когда объявил о том, что картина российского режиссера будет показана в Венеции. «Кончаловский возвращается, Он каждый раз способен удивлять» — добавил директор. Барбера напомнил, что мастер четырежды участвовал со своими картинами в программе и трижды получал главную награду фестиваля – Серебряного льва. Новая работа Кончаловского называется «Дорогие товарищи» и посвящена одному из самых трагических событий советского времени – расстрелу в Новочеркасске в 1962 году, когда бунт рабочих был подавлен войсками. Главную героиню – партийного работника и убежденного коммуниста сыграла жена режиссера Юлия Высоцкого. В России фильм пока в прокат не вышел. Его премьера была назначена на весну, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

77 Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября в оф-лайн режиме. Председателем жюри станет актриса Кейт Бланшет.