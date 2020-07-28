Россия готовится ко второй волне коронавируса, которая, как прогнозируют эксперты, может начаться осенью

В Минпромторге разрабатывают план работы ритейла на этот случай.

План Б, который обсуждают Минпромторг и Роспотребнадзор, запустят, если опасения сбудутся и осенью эпидемия усилится. Он включает в себя механизмы и решения, которые позволят не закрывать магазины и заведения. В ведомствах думают над тем, как они смогут работать, соблюдая необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он отметил, что в ходе первой волны и введенного карантина сильнее всего пострадал общепит, его выручка упала, не помог даже онлайн-формат. При этом в целом, по словам замминистра, глобальной цепочки банкротств нет, а в некоторых отраслях уже заметна позитивная динамика. В Минпромторге заверили, что в случае второй волны, масок хватит на всех. Между тем к возможному ухудшению ситуации готовятся и в крупных компаниях. В частности в Роснефти, чтобы снизить риски, планируют с октября временно сократить рабочую неделю до 30 часов. Ранее в Минздраве отметили, что рост заболеваемости ожидается осенью, когда в принципе растет распространение репираторных инфекций.

Многие страны, ранее ослабившие карантин, уже сейчас возвращают ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.