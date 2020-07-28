Суд оштрафовал журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр на 18 тыс.руб. за одиночный пикет

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр на 18 тыс. рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале. Суд признал ее виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).

Защита планирует обжаловать решение суда, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журналистки Калой Ахильгов.

«В протоколе, который составлен сотрудником полиции, прописано два правонарушения, что делает его автоматически недопустимым и недействительным. Первое – Татьяну обвинили в том, что она нарушила указ мэра и якобы провела публичное мероприятие, которое согласно указу мэра запрещено. Второе – непосредственно по части 5 статьи 20.2 – Татьяну обвинили в том, что она нарушила проведение такого мероприятия», — сказал он.

К.Ахильгов отметил, что эти два правонарушения не могут вменяться одновременно. «Это дает основание для того, чтобы возвратить протокол сотрудникам полиции для его правильного оформления, либо прекратить дело», — добавил он.