Американская компании Google проложит новый подводный кабель между США и Европой

В сообщении говорится, что он будет назван в честь одного из первых в США специалистов по информатике — Грейс Хоппер. Строительство должно быть завершено в 2022-м году.
2020-07-28T15:33:50+03:00
2020-07-28T15:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 июля 2020
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